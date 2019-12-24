Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиліття: імена багатіїв

Журнал Forbes вирішив порахувати, скільки заробили спортсмени за останні десять років – з 2010 до 2019 року. Загалом дохід топ-10 спортсменів за ці десять років склав 6,1 мільярда доларів.

У журналі відзначаються, що до 2010 року гольфіст Тайгер Вудс був єдиним, хто за рік зумів заробити понад 80 мільйонів доларів. До 2019 року таких спортсменів вже було з десяток. Цьому сприяли телевізійні контракти, персональні угоди спортсменів з різними виробниками та зарплати чи гонорари (в залежності від виду спорту).

До слова: Forbes назвав список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд

1. Флойд Майвезер. Бокс. 915 мільйонів доларів

На першому місці опинився боксер Флойд-Майвезер. При цьому "забіг до грошей" він розпочав у 2006 році, коли розірвав контракт з Top Rank, що коштувало йому 750 тисяч доларів. Після цього Майверез перетворився з "Гарненького хлопчика" (Pretty Boy) в "Гроші" (Money).

Найбільше ж він заробив у 2015 та 2017 роках, коли провів два бої. Перший – з Менні Пакьяо, а другий – проти Конора МакГрегора. На ці бої було продано 10 мільйонів прав на трансляцію, що принесло боксеру 500 мільйонів доларів.

2. Кріштіану Роналду. Футбол. 800 мільйонів доларів

Особисті угоди зі спортивними виробниками, власний бренд та перехід до "Ювентуса" дозволили португальцю вийти на друге місце. Його дохід за десять років – 800 мільйонів доларів.

3. Лео Мессі. Футбол. 750 мільйонів доларів.

Роналду обійшов свого головного конкурента – Мессі. При цьому що аргентинець став найбільш високооплачуваним спортсменом – 127 мільйонів доларів.

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4. ЛеБрон Джеймс. Баскетбол. 680 мільйонів доларів

5. Роджер Федерер. Теніс. 640 мільйонів доларів

6. Тайгер Вудс. Гольф. 615 мільйонів доларів

7. Філ Мікельсон. Гольф. 480 мільйонів доларів

8. Менні Пакьяо. Бокс. 435 мільйонів доларів

9. Кевін Дюрент. Баскетбол. 425 мільйонів доларів

10. Льюїс Хемілтон. Формула-1. 400 мільйонів доларів

Варто відзначити, що Серена Вільямс стала єдиною жінкою, яка потрапила у топ-40 високооплачуваних спортсменів десятиліття, заробивши 215 мільйонів доларів.