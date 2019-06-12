Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів

Елітні спортсмени заробляють більше, ніж коли завгодно, завдяки стрімкому підвищенню зарплат. Топ-100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу за рік заробили разом 4 мільярди доларів. А щоб потрапити у цей список від Forbes, треба було отримати як мінімум 25 мільйонів доларів.

Топ-100 найбільш високооплачуваних спортсменів від Forbes охоплює 10 видів спорту і включає спортсменів з 25 країн. Їх доходи (зарплата, призові, рекламні контракти та інші доходи) між червнем 2018 та червнем 2019 року склали 4 мільярди доларів. Цей показник зріс на 5% в порівняні за аналогічний період минулого року.

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Перші три місця у списку займають футболісти – Лео Мессі, Кріштіану Роналду та Неймар. Також у рейтингу боксер Канело Альварес, тенісист Роджер Федерер та два гравці в американський футбол – Расселл Вілсон та Аарон Роджерс. Натомість замикає топ-10 три баскетболісти – ЛеБрон Джеймс, Стефен Керрі та Кевін Дюрант. Хоча саме баскетболістів з НБА найбільше у списку – 35 осіб. А їх загальний дохід склав 1,3 мільярда доларів.

При цьому в списку топ-100 одразу 62 спортсмени – американці. Українців у цьому списку немає.

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Теніс – єдиний вид спорту, де гравці заробляють більше на рекламі. Аніж на призових.

1. Лео Мессі. 127 мільйонів доларів

Вид спорту: футбол, іспанська "Барселона"

Країна: Аргентина

Зарплата, призові: 92 мільйони доларів

Інші доходи: 35 мільйонів доларів.

Лише зарплата в "Барселоні" приносить Мессі 80 мільйонів доларів на рік, переконані у Forbes. При цьому у гравця довічний контракт з adidas.

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2. Кріштіану Роналду. 109 мільйонів доларів

Вид спорту: футбол, італійський "Ювентус"

Країна: Португалія

Зарплата, призові: 65 мільйонів доларів

Інші доходи: 44 мільйони доларів

64 мільйони доларів на рік отримує Роналду в "Ювентусі". При цьому сам італійський клуб за 24 години після підписання футболіста у 2018 році продав 520 тисяч футболок з його іменем. Це принесло туринцям 60 мільйонів доларів.

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3. Неймар, 105 мільйонів доларів

Вид спорту: футбол, французький ПСЖ

Країна: Бразилія

Зарплата, призові: 75 мільйонів доларів

Інші доходи: 30 мільйонів доларів

Контракт Неймара з ПСЖ до 2022 року. За п’ять років у французькому клубі бразилець мав би отримати 350 мільйонів євро. Він також один з найпопулярніших спортсменів у соцмережах, які теж використовує для заробітку.

4. Канело Альварес, 94 мільйони доларів

Вид спорту: бокс

Країна: Мексика

Зарплата, призові: 92 мільйон доларів

Інші доходи: 2 мільйони доларів

У 2018 році мексиканський боксер Канело Альварес отримав 50 мільйонів доларів від стрімінгової платформи DAZN за свої два бої. Наступний бій принесе боксеру ще як мінімум 35 мільйонів доларів. Його бій проти Геннадія Головкіна зібрав понад мільйон платних глядачів.

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5. Роджер Федерер

Вид спорту: теніс

Країна: Швейцарія

Зарплата, призові: 7,4 мільйона доларів

Інші доходи: 86 мільйонів доларів

Федерер став тим спортсменом, який заробив найбільше на рекламі за цей час. У нього чинні контракти з Credit Suisse, Mercedes-Benz та Rolex.А японська марка одягу у 2018 році уклала з них 10-річну угоду на 300 мільйонів доларів.

6. Расселл Вілсон, 89,5 мільйонів доларів

Вид спорту: американський футбол, "Сіетл Сіхоукс"

Країна: США

Зарплата, призові: 80,5 мільйонів доларів

Інші доходи: 9 мільйонів доларів

Стати найбільш високооплачуваним гравцем в американський футбол Расселу Вілсону допоміг 4-річний контракт на 140 мільйонів доларів, який він підписав у квітні 2019 року. Хоча сам гравець власником декількох компаній, а також інвестував у створення команди з американського футболу в Портленді.

7. Аарон Роджерс, 89,3 мільйона доларів

Вид спорту: американський футбол, "Грін Бей Пекерс"

Країна: США

Зарплата, призові: 80,3 мільйона доларів

Інші доходи: 9 мільйонів доларів

Лише трохи відстав від свого суперника Аарон Роджерс. Він підписав 134 мільйонний контракт на 4 роки торік. Але він є міноритарним власником акцій баскетбольного клубу "Мілуокі". А також запустив венчурний фонд на 50 мільйонів доларів.

8. ЛеБрон Джеймс, 89 мільйонів доларів

Вид спорту: баскетбол

Країна: США

Зарплата, призові: 36 мільйонів доларів

Інші доходи: 53 мільйони доларів

ЛеБрон Джеймс ніколи не приховував, що хоче стати мільярдером. Але спортсмену таку суму лише на зарплаті та призових заробити важко (контракт на чотири сезони з "Лас-Анджелес Лейкерс" принесе лише 153 мільйони доларів). Тому він активно інвестує гроші у чимало проектів, які й принесли йому такий дохід.

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9. Стефен Керрі, 79,8 мільйона доларів

Вид спорту: баскетбол, "Голден Стейт"

Країна: США

Зарплата, призові: 37,8 мільйона доларів

Інші доходи: 42 мільйона доларів

Керрі став першим баскетболістом, який підписав контракт з клубом на 200 мільйонів доларів на 5 сезонів. Це сталося ще у 2017 році. Але заробляє баскетболіст і на інвестиціях та рекламі. Він також має компанію, яка займається виробництвом фільмів.

10. Кевін Дюрант, 65,4 мільйона доларів

Вид спорту: баскетбол, "Голден Стейт"

Країна: США

Зарплата, призові: 30,4 мільйона доларів

Інші доходи: 35 мільйонів доларів

Очікується, що вже з наступного сезону Дюрант може перейти в клуб, який платитиме йому 40 мільйонів доларів на рік. Та окрім зарплати, баскетболіст отримує дохід і від інвестицій

Щодо інших видів спорту, то на 11-у місці гольфіст Тайгер Вудс (63,9 мільйона доларів). Гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон на 13-й позиції (55 мільйонів доларів). Гравець у бейсбол Майк Траут посідає 17-е місце (50,6 мільйона доларів). Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор – на 21-й позиції (47 мільйонів доларів).

Найбільш високооплачуваною спортсменкою виявилася тенісистка Серена Вільямс. Вони єдина у цьому списку жінка. Її дохід склав 29,2 мільйона доларів. Це дозволило їй посісти 63-є місце.

Замикає топ-100 індієць Вірат Койлі. Він грає у крикет і за рік заробив 25 мільйонів доларів, з яких 4 мільйони – зарплата та призові, і ще 21 мільйон доларів – інші доходи.