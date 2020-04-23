Форман відмовляє Кличка повертатися: українець може побити рекорд знаменитого боксера
Знаменитий американський боксер Джордж Форман висловив свою думку щодо чуток про повернення Володимира Кличка. 44-річний українець начебто готовий відновити боксерську кар'єру, щоб побити рекорд Формана.
Як повідомляє klitschko-brothers.com, Форман рекомендує українському боксеру не відновлювати кар'єру.
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А навіщо Володимиру знову віддавати всього себе боксу? Якщо йому дійсно потрібні гроші, він повинен спробувати. Але якщо це будуть не фінансові причини, я б порадив йому більше не боксувати,
– заявив Форман.
Форман – найстарший боксер, який завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі.
Він став чемпіоном світу у 45 років. У 1994 році американець несподівано переміг Майкла Мурера і став чемпіоном світу за версіями WBA та IBF.
Форману було 46 років, коли він втратив пояс чемпіона IBF за відмову від реваншу з Акселем Шульцем.
Теоретично Кличку, щоб побити рекорд легендарного американця, потрібно стати чемпіоном світу вже у 2021 році.
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Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку..
Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри професійного боксера.
Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
Володимир зробив декілька неоднозначних заяв. Зокрема, він говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.
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