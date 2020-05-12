Формула-1: Феттель офіційно покидає Ferrari

Німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель покине команду після закінчення сезону-2020. Німець прийняв рішення не продовжувати контракт зі "Скудерією".

Про розставання сторін Ferrari офіційно повідомила на своєму сайті. Феттель допрацює контракт, який розрахований до кінця 2020 року.

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Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

Як стало відомо Bild, сторони не змогли домовитися щодо нової угоди.

Повідомлялося, що Ferrari пропонувала Феттелю продовжити контракт всього на один сезон з істотним зниженням зарплати.

Якщо до цього у контракті німця були прописані 30 мільйонів євро, то відповідно до нової угоди він би отримував 12 мільйонів євро.

При цьому в "Скудерії" очевидно вирішили зробити довгострокову ставку на Шарля Леклера.

У Ferrari вже знайшли заміну Феттелю. Італійці постараються запросити в команду іспанця Карлоса Сайнса з McLaren.

Феттель виступає за Ferrari з 2015 року. Чинний контракт чотириразового чемпіона світу розрахований до кінця 2020 року. З Ferrari Феттелю не вдалося завоювати жодного титулу чемпіона світу.

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