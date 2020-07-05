Пілот Mercedes Валттері Боттас впевнено виграв гран-прі Австрії. Фінський гонщик, який стартував першим, нікому не віддав першу сходинку в гонці.

Услід за Боттасом другим фінішну лінію перетнув його партнер по команді Льюїс Хемілтон. Однак його оштрафували на 5 секунд, тому другим на подіумі опинився пілот Ferrari Шарль Леклер, повідомляє 24 канал. Третю сходину на подіумі на останньому колі вирвав гонщик McLaren Ландо Норріс.

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Перед гонкою

Перед стартом гонки більшість пілотів підтримали рух Black Lives Matter, ставши на одне коліно. Тільки декілька гонщиків відмовилися ставати на коліно та виразили позицію проти расизму у свій спосіб.

Також перед самою гонкою стюарди покарали пілота Mercedes Льюїса Хемілтона за ігнорування жовтих прапорів під суботньої кваліфікації.

Замість того, щоб стартувати другим, британець розпочинав гонку 5-м.

Хід гонки

Старт гонки не увінчався великою зміною позиції або ж аварії. Боттас відразу пішов у відрив. Натомість Хемілтон до 10-го кола відіграв позиції і вже був третім.

На 12-у колі несподівано виникли проблеми у Макса Ферстаппена. Його болід різко почав втрачати потужність і пілот Red Bull вимушено закінчив гонку.

На 18-у колі схожі проблеми виникли у гонщика Renault Даніеля Ріккардо, який теж зійшов. На тому ж колі Себастьян Феттель обійшов Ленса Стролла і піднявся на 8-у позицію.

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Через проблеми Стролла із силовою установкою його обійшов і П'єр Гаслі. На 21-у колі пілот Racing Point став третім гонщиком, який зійшов.

На 26 колі Естебан Окон сів на хвіст Кевіну Магнуссену та з допомогою DRS обійшов того. Данець вирішив пізно гальмувати і вилетів з траси. Там його болід Haas заглухнув і гонка для Кевіна закінчилася.

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Magnussen spins out of the race and brings out the ️ SAFETY CAR ️ #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/vu3bpurOJR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

На 27 колі розпочалися масові піт-стопи, адже на трасі з'явився автомобіль безпеки, щоб евакуювати болід Магнуссена.

Ледь не закінчився аварією на піт-лейн виїзд Переса, який ще б трішки і в'їхав у McLaren Норріса.

LAP 27/71



Cars flood into the pit lane to change tyres under the Safety Car, and Norris and Perez almost collide heading to the exit #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0bOTICy0S0 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Рестарт гонки завершився розворотом Феттеля, який перегальмував у повороті. Німець намагався скористатися боротьбою Сайнса і Леклера. У підсумку, Себастьян відкотився на 15-у сходинку.

DRAMA AT THE RESTART



Vettel tries to get past Sainz at Turn 3, there's contact and the Ferrari man spins



The German drops to P15 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/u9Js3sxYgv — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

До 41-го кола Хемілтон, якому команда заборонила на повну потужність задіювати двигун, скоротив відставання від Боттаса менше, аніж до секунди.

Згодом Боттасу повідомили не виїжджати на поребрики через проблеми із сенсорами коробки передач на обох болідах Mercedes. Через ідентичну проблему гонку раніше завершив Стролл.

На 50-у колі з траси вилетів другий пілот Haas Ромен Грожан. Для нього гонка закінчилася. Через коло втратив потужність болід Williams Джорджа Расселла – 6-й схід.

На 52 колі вдруге виїхав автомобіль безпеки, щоб безпечно прибрати болід Расселла. Через це пілоти пішли на другий у гонці "безкоштовний" піт-стоп.

Через два кола відбувся другий рестарт у гонці, але автомобіль безпеки відразу виїхав втретє. Пілот Alfa Romeo Кіммі Ряйконен втратив колесо та розбив болід.

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Drama at the restart as Raikkonen's front right wheel comes off, and the Safety Car is redeployed immediately #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/LyTd7SoDcb — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

За мить до виїзду автомобіля безпеки Алекс Албон з Red Bull встиг випередити Серхіо Переса з Racing Point. Таєць думав, що обійшов Серхіо за межами правил, тому повернув позицію.

Але Алексу дозволили обійти мексиканця, коли на трасі був автомобіль безпеки.

Та для Албона це не увінчалося успіхом. Після рестарту він атакував Хемілтона у 4-у повороті і намагався обійти британця по зовнішньому радіусу. Боліди зіштовхнулися колесами й Албона викинуло з траси – він відкотився на останню позицію. Згодом Албон зійшов з гонки.

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Contact between Albon and Hamilton at the restart!



Albon spins and drops to P13 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/5iImqmGcVR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

На 64 колі Леклер обійшов Норріса і вийшов на 4-у сходинку. Завдяки свіжішим шинам Леклеру вдавалося скорочувати відставання до лідерів і Шарль атакував зі всіх сил.

Ще через два кола Леклер вдало атакував Переса і вийшов на 3-у сходинку. Водночас Хемілтон отримав 5 секунд штрафу за зіткнення з Албоном. Такий ще штраф дали і Пересу.

Таким чином, Боттас впевнено виграв гонку. На подіум потрапили Леклер і Норріс. Хемілтон фінішував 4-м.

Зазначимо, що в гонці тільки 11 пілотів з 20-и доїхали до фінішу.

Результати гонки



Результати гран-прі Австрії / Фото twitter.com/F1