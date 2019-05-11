Формула-1: Боттас виграв поул на гран-прі Іспанії, Хемілтон – другий

Пілот команди Mercedes Валттері Боттас став переможцем кваліфікації п'ятого у сезоні гран-прі, який на цих вихідних проходить в Іспанії.

У третьому сегменті заїздів фін подолав дистанцію траси в Барселоні за 1.15,406 хв, що стало новим її рекордом.

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Боттас обійшов на 0,6 секунди свого більш іменитого напарника по команді Льюїса Хемілтона. Для Боттаса це 9 поул в кар’єрі та вже третій в цьому сезоні.

Третє місце на стартовій решітці завоював гонщик Ferrari Себастьян Феттель, четвертим став Макс Ферстаппен з Red Bull. Італійська і австрійська стайні, а також команда Haas зробили крок в третій сегмент кваліфікації двома болідами.

Головна гонка гран-прі Іспанії відбудеться 12 травня. Початок о 16:10 за київським часом.



Результати кваліфікації гран-прі Іспанії

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