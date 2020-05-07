Найтрагічніші аварії у Формулі-1, які завершувалися смертю: відео

Формула-1 вважається одним з найбільш небезпечних видів спорту. Кожного гоночного вікенду пілоти витримують серйозні навантаження на швидкості у понад 300 км/год. Іноді гонки закінчуються трагічно, забираючи на той світ найкращих.

Вольфган фон Тріпс

Німецький гонщик Формули-1, який загинув 10 вересня 1961 року у віці 33 років, повідомляє "24 канал".

Читайте також Помер легендарний пілот Формули-1

На гран-прі Італії сталася страшна аварія. На другому колі він зіткнувся з Джимом Кларком. Його автомобіль злетів. Фон Тріпса викинуло з боліда і він розбився. Автомобіль же полетів далі і вбив 13 глядачів.

Відео смертельної аварії фон Тріпса

Лоренцо Бандіні

Помер 10 травня 1967 року. На момент смерті італійцю був всього 31 рік. На гран-прі Монако на 82 колі він втратив керування і вилетів.

Ferrari 312 італійця на повній швидкості вдарилась у відбійник, автомобіль втратив ліві колеса, перекинувся і загорівся.

Гасіння боліда зайняло цілих чотири хвилини, і весь цей час гонщик був усередині. Судді та пожежні декілька разів намагалися витягти Бандіні з машини, і кожен раз сила полум'я заважала цьому.

Потім ще чверть години, витягнутий з машини гонщик, пролежав на краю траси, перш ніж морем він був доставлений в лікарню. Отримавши опіки 70% тіла, Лоренцо прожив ще три дні, і в середу, 10 травня 1967 помер.

Відео аварії Бандіні

Джим Кларк

Легендарний британський гонщик, який двічі ставав чемпіоном світу, загинув 7 квітня 1968 році. На момент смерті у Німеччині Кларку було 32 роки.

Болід Кларка на "Хоккенхаймринзі" заковзав боком в напрямку лівого узбіччя, вдарився об дерево боком і розвалився на три частини.

В результаті зіткнення гонщик загинув. Зараз на місці його загибелі встановлено пам'ятний хрест.

Відео аварії Кларка

Йохен Ріндт

Під час практики на гран-прі Італії 5 травня 1970 року в Монці Ріндт одержав травми, несумісні з життям. Він помер в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в Міланський госпіталь.

Трагічна загибель Ріндта приголомшила весь спортивний світ. У Жакі Ікса все ще був шанс обійти Ріндта по сумі очок, але коли Lotus 72 Емерсона Фітіпальді обійшов Ferrari на гран-прі США, Карл Йохен Ріндт став першим і останнім чемпіоном світу, нагородженим посмертно.

Відео аварії Ріндта

Том Прайс

Загинув на гран-прі Південної Африки 1977 року. Він збив маршала, який перебігав трасу з вогнегасником, який і потрапив гонщику в голову.

Відео смерті Прайса (18+)

Ронні Петерсон

На гран-прі Італії 1978 року потрапив в аварію на старті. Був доставлений в лікарню з переломами обох ніг.

За словами лікарів Петерсон перебував у важкому стані, проте його життю нічого не загрожувало. Але вночі він помер. Причиною смерті стали травми, що викликали жирову емболію.

Відео аварії Петерсона

Жиль Вільнев

Канадський автогонщик, віцечемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1979), батько Жака Вільнева.

Отримав смертельні травми в аварії під час кваліфікації гран-прі Бельгії 1982 року.

Після проходження повороту "Бутте" Ferrari № 27 на величезній швидкості зачепила переднім лівим колесом праве заднє колесо автомобіля March Йохена Маса – колишнього напарника Вільнева по McLaren.

У результаті зіткнення машина Жиля злетіла вгору, по інерції пролетіла до повороту "Терламенбохт", зробивши кілька страхітливих кульбітів, перед тим як впасти на асфальт.

Ривок був такої сили, що ремені безпеки не витримали і зірвалися з кріплень, пілота викинуло з кокпіта разом з сидінням.

Відео аварії Вільнева

Штефан Беллоф

Німецький автогонщик, учасник чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Переможець чемпіонату спорткарів 1984 года, в яких він виступав за заводську команду Ротманс Порше.

Під час 1000-кілометрового марафону у Спа Беллоф потрапив в страшну аварію. Його Порше 956 зіткнувся з Порше 962 Жаки Ікса в повороті Про Руж.

Обидві машини загорілися. Через годину з медичного центру у Спа прийшла новина про смерть Беллофа, хоча його аварія з самого початку не залишала жодних шансів на виживання.

Відео аварії Беллофа

Айртон Сенна

1 травня 1994 року загинув легендарний гонщик Формули-1 Айртон Сенна. Бразилець загинув на 34 році життя унаслідок аварії на гран-прі Сан-Марино.

Відео аварії Сенни

Жуль Б'янкі

Французький автогонщик. Дебютував у Формулі-1 у сезоні 2013 року за команду "Маруся".

5 жовтня 2014 року на гран-прі Японії під час проходження 7 повороту (Dunlop Curve) траси Судзука болід Жуля Б'янкі зірвався з траєкторії і, попри спробу пілота вирівняти машину, болід вилетів з траси на швидкості понад 200 км/год.

Болід врізався у трактор-підйомник, що у цей момент евакуював болід Адріана Сутіла.

Жулю діагностують дифузне аксональне ушкодження головного мозку. Через дев'ять місяців після травми, у п'ятницю, 17 липня 2015 року, Жюль Б'янкі помер в університетській лікарні Ніцци так і не вийшовши з коми.

Відео аварії Б'янкі

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.