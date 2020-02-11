Формула-1: Ferrari презентувала новий болід на сезон-2020 – фото та відео

Італійська команда Ferrari офіційно представила новий болід, який буде використовувати в сезоні-2020 на чемпіонаті світу

Команда провела презентацію в театрі. У заході, окрім керівництва "Скудерії", взяли участь пілоти Шарль Леклер і Себастьян Феттель.

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Машина отримала індекс SF 1000, що пов'язано з прийдешнім тисячним гран-прі команди у Формулі-1. Автомобіль 2020 року поданий в традиційній червоній лівреї.

Болід Ferrari SF 1000 у 2020 році: дивіться відео



Ferrari SF 1000 / Фото: Scuderia Ferrari

Нагадаємо, в порівнянні з минулим роком склад Ferrari не змінився. Бойовими пілотами залишаються Себастьян Феттель і Шарль Леклер. У минулому сезоні цей дует допоміг "Скудерії" посісти друге місце в Кубку конструкторів. При цьому в особистому заліку Леклер зайняв четверте місце, а Феттель став п'ятим.

Перші випробування оновлений болід Ferrari пройде на офіційних передсезонних тестах Формули-1 в Барселоні.