Формула-1: гран-прі Австралії під загрозою зриву через коронавірус

Коронавірус Covid-19 завдає все більше шкоди спорту. Найбільше від нього поки страждає Формула-1.

Новий сезон Формули-1 має стартувати вже 15 березня в Австралії. Однак тамтешній етап опинився під загрозою.

До слова: В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста

Влада Австралії дуже побоюється поширення коронавірусу в країні. Особливо її лякають туристи, які мандруватимуть до країни через Гонконг чи Сінгапур. Саме в цьому регіоні найбільший спалах коронавірусу.

Інформацію про таку загрозу підтвердив радник Red Bull Гельмут Марко в коментарі ORF.

"Австралія не хоче пускати в країну людей, які подорожуватимуть через Сінгапур або Гонконг. Кінцевий вплив вірусу неможливо передбачити", – заявив Гельмут Марко.