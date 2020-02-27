Формула-1: гран-прі Австралії під загрозою зриву через коронавірус
Коронавірус Covid-19 завдає все більше шкоди спорту. Найбільше від нього поки страждає Формула-1.
Новий сезон Формули-1 має стартувати вже 15 березня в Австралії. Однак тамтешній етап опинився під загрозою.
До слова: В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста
Влада Австралії дуже побоюється поширення коронавірусу в країні. Особливо її лякають туристи, які мандруватимуть до країни через Гонконг чи Сінгапур. Саме в цьому регіоні найбільший спалах коронавірусу.
Інформацію про таку загрозу підтвердив радник Red Bull Гельмут Марко в коментарі ORF.
"Австралія не хоче пускати в країну людей, які подорожуватимуть через Сінгапур або Гонконг. Кінцевий вплив вірусу неможливо передбачити", – заявив Гельмут Марко.
- Через спалах коронавірусу керівництво Формули-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
- Влада В'єтнаму встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн, де є чималі спалахи коронавірусу. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
- Коронавірус виявили і в Бахрейні. Тут гран-прі має відбутися 22 березня.