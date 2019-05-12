Mecedes оформив 5-й дубль підряд на гран-прі Іспанії та збільшив відрив від Ferrari

Німецька команда Формула-1 Mercedes здобула перемогу на гран-прі Іспанії, яке відбулося в Барселоні. Перемогу в гонці здобув Льюїс Хемілтон, яка стала третьою для британця у сезоні.

На другому місці фінішував фінський гонщик Вальттері Боттас. Останнє місце на подіумі забрав нідерландець Макс Ферстаппен (Red Bull).

До слова: Іспанія може втратити етап Формули-1

На старті гонки Люїсу Хемілтону вдалося випередити партнера по команді Вальттері Боттаса, який напередодні виграв кваліфікацію. Випередити два Mercedes намагався пілот Ferrari Себастьян Феттель, однак німець вирішив обганяти по зовнішній траєкторії, що виявилося невдалою ідеєю.

У підсумку Феттеля обійшов Макс Ферстаппен. А через декілька кругів Себа пройшов партнер по команді Шарль Леклер. У свою чергу Хемілтон впевнено нарощував перевагу й швидко почав обганяти колових.

У гонці так і не було б інтриги, якби на 46 колі не зіткнулися Ландо Норріс та Ленс Стролл. Через їх аварію за 20 кіл до завершення гонки на трасі з'явився safety car, тому Ферстаппен та пілоти Ferrari змогли наблизитися до Mercedes.

LAP 46/66



Drama with 20 laps to go



Safety Car is out as Norris and Stroll collide #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/I5nZ339kCp — Formula 1 (@F1) 12 мая 2019 г.

Однак після поновлення гонки боротьби за подіум так і не було. Феттель, хоч і наблизився до Ферстаппена, але не зміг атакувати нідерландця.

Після цієї гонки у Кубку конструкторів Mercedes набрав уже 217 очок і випереджає Ferrari на 96 очок. Red Bull на третьому місці, програючи італійській команді 34 очки.

У загальному заліку пілотів на перше місце вийшов Льюїс Хемілтон (112), який обігнав партнера по команді Вальттері Боттаса (105). На третє місце піднявся Ферстаппен (66), обійшовши Феттеля (65). П'ятірку замикає Леклер (57).

У цьому сезоні Mercedes оформив п'ятий поспіль дубль, що є рекордом. Жодній команді до цього не вдавалося досягти такого результату.

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