Ферстаппен зі скандалом виграв неймовірне гран-прі Австрії, Леклер – другий, Хемілтон тільки 5-й

118 Читать новость на русском
Гран-прі Австрії
Гран-прі Австрії / twitter.com/SkySportsF1

Нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен виграв гран-прі Австрії й переграв гегемонію Mercedes. Пілоти німецької команди виграли вісім гонок поспіль.

На старті гран-прі Австрії Шарль Леклер відстояв перше місце, яке здобув у кваліфікації та почав збільшувати відрив від переслідувачів. Водночас обидва пілоти Mercedes випередили на старті Макса Ферстаппена, в якого виникли проблеми.

Дивіться також: Син Шумахера в карколомній аварії злетів і не зміг продовжити гонку: відео

Хороший старт вдався Себастьяну Феттелю, який з 9-го місця піднявся на 4-у сходинку.

Однак невдалий піт-стоп зіпсував плани Себа. Команда німця не чекала, що Феттель заїде у бокси й не встигла вчасно вибігти, щоб замінити шини.

Згодом проблеми виникли у лідера загального заліку Льюїса Хемілтона. Льюїсу замінили переднє антикрило, що дозволило Феттелю знову вийти вперед.

Справжній прорив після невдалого старту вдався Ферстаппену. Макс спершу обігнав Феттеля, а згодом Боттаса й піднявся на другу сходинку. Своїм обгоном Ферстаппен змусив піти на черговий піт-стоп Феттеля, який відкотився на 5-у позицію.

На останніх колах Ферстаппен наздогнав лідера гонки Шарля Леклера. Нідерландець зумів випередити пілота Ferrari, хоча його обгін дуже контроверсійний. Судді після гонки розглянуть інцидент і винесуть остаточний вердикт щодо переможця гран-прі. Третім гран-прі Австрії завершив пілот Mercedes Вальттері Боттас.

 

blog_ava
Богдан на концерті Пірожкова: коментар голови Офісу Президента
сьогодні
5551
Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
сьогодні 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
14331
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 червня 17:23 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4277
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
29 червня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1770
Український борець ледь не загинув на Європейських іграх, але зумів продовжити бій: відео
сьогодні 16:38 Український борець ледь не загинув на Європейських іграх, але зумів продовжити бій: відео
6800
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 464
Новини
Більше новин
Залиште відгук