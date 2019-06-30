Ферстаппен зі скандалом виграв неймовірне гран-прі Австрії, Леклер – другий, Хемілтон тільки 5-й

Нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен виграв гран-прі Австрії й переграв гегемонію Mercedes. Пілоти німецької команди виграли вісім гонок поспіль.

На старті гран-прі Австрії Шарль Леклер відстояв перше місце, яке здобув у кваліфікації та почав збільшувати відрив від переслідувачів. Водночас обидва пілоти Mercedes випередили на старті Макса Ферстаппена, в якого виникли проблеми.

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A slow start for @Max33Verstappen has left him well down the order



It looks as though the anti-stall system had to kick in on his car just when he needed to get away - now a fight back from P7#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Tjhz3rtsbh — Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.

Хороший старт вдався Себастьяну Феттелю, який з 9-го місця піднявся на 4-у сходинку.

Однак невдалий піт-стоп зіпсував плани Себа. Команда німця не чекала, що Феттель заїде у бокси й не встигла вчасно вибігти, щоб замінити шини.

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It's a bad pit stop for Vettel - 6.1 seconds after Ferrari didn't seem to have the tyres ready #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/crCn9CMpOF — Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.

Згодом проблеми виникли у лідера загального заліку Льюїса Хемілтона. Льюїсу замінили переднє антикрило, що дозволило Феттелю знову вийти вперед.

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It takes just 11 seconds for @MercedesAMGF1 to change Hamilton's front wing



But that's a long time in F1, he's down to P5#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/6rCs39Mn1S — Formula 1 (@F1) 30 июня 2019 г.

Справжній прорив після невдалого старту вдався Ферстаппену. Макс спершу обігнав Феттеля, а згодом Боттаса й піднявся на другу сходинку. Своїм обгоном Ферстаппен змусив піти на черговий піт-стоп Феттеля, який відкотився на 5-у позицію.

На останніх колах Ферстаппен наздогнав лідера гонки Шарля Леклера. Нідерландець зумів випередити пілота Ferrari, хоча його обгін дуже контроверсійний. Судді після гонки розглянуть інцидент і винесуть остаточний вердикт щодо переможця гран-прі. Третім гран-прі Австрії завершив пілот Mercedes Вальттері Боттас.