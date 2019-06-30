Ферстаппен зі скандалом виграв неймовірне гран-прі Австрії, Леклер – другий, Хемілтон тільки 5-й
Нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен виграв гран-прі Австрії й переграв гегемонію Mercedes. Пілоти німецької команди виграли вісім гонок поспіль.
На старті гран-прі Австрії Шарль Леклер відстояв перше місце, яке здобув у кваліфікації та почав збільшувати відрив від переслідувачів. Водночас обидва пілоти Mercedes випередили на старті Макса Ферстаппена, в якого виникли проблеми.
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Хороший старт вдався Себастьяну Феттелю, який з 9-го місця піднявся на 4-у сходинку.
Однак невдалий піт-стоп зіпсував плани Себа. Команда німця не чекала, що Феттель заїде у бокси й не встигла вчасно вибігти, щоб замінити шини.
Згодом проблеми виникли у лідера загального заліку Льюїса Хемілтона. Льюїсу замінили переднє антикрило, що дозволило Феттелю знову вийти вперед.
Справжній прорив після невдалого старту вдався Ферстаппену. Макс спершу обігнав Феттеля, а згодом Боттаса й піднявся на другу сходинку. Своїм обгоном Ферстаппен змусив піти на черговий піт-стоп Феттеля, який відкотився на 5-у позицію.
На останніх колах Ферстаппен наздогнав лідера гонки Шарля Леклера. Нідерландець зумів випередити пілота Ferrari, хоча його обгін дуже контроверсійний. Судді після гонки розглянуть інцидент і винесуть остаточний вердикт щодо переможця гран-прі. Третім гран-прі Австрії завершив пілот Mercedes Вальттері Боттас.