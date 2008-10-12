Формула-1

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Формула-1

Дворазовий чемпіон знову на найвищій сходинці подіуму! Розбірки претендентів на чемпіонський титул Льюїса Хемілтона та Феліпе Масси лише надихають Фернандо Алонсо.

Іспанець виграв другий поспіль етап чемпіонату Формули-один, підкоривши найвищу сходинку подіуму в Японії. Представнику "Рено" посприяв старт перегонів у Фудзі. Власнику поул-позишн Льюїсу Хемілтону довелось добряче попітніти у боротьбі з пілотами "Феррарі".Спочатку британець виштовхнув із треку Ряйконена, згодом вже сам отримав на горіхи від Масси. Словом поки лідери "Феррарі" та "Макларена" додатково відвідували піт-лейт через некоректну поведінку на трасі, досвідчений Алонсо завдяки тактиці виграв боротьбу за першу позицію у поляка Роберта Кубіци, "БМВ Заубер" якого перетнув фінішну лінію другим.Третім після тривалої смуги невдач фінішував поки ще чинний чемпіон Ряйконен. Партнер Фіна Масса картатого прапора дістався восьмим, однак завдяки штрафу Бурде отримав два очки за сьому позицію. Хемілтон у підсумку тільки дванадцятий. Розрив між Хемілтоном і Массою за таких обставин скоротився до п'яти очок. Теоретичні шанси на чемпіонство зберігає власник третього місця Роберт Кубіца. Минулоріч здобутого титулу вже точно не захистить Ряйконен.

Похорон баронеси Тетчер віднесений до категорії церемоніальних з військовими почестями, що на один щабель нижче державних похоронів.

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Теги: Спорт
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