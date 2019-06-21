Формула-1 офіційно не повернула Феттелю перемогу на гран-прі Канади

Ferrari остаточно програла справу стосовно п'ятисекундного штрафу Себастьяна Феттеля на гран-прі Канади.

На гран-прі Канади Феттель фінішував першим, проте через штраф в 5 секунд його перемістили на 2 місце, а виграв Льюїс Хемілтон. Німця оштрафували за небезпечне повернення на трасу після вильоту в траву.

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Стюарди розглянули запит Ferrari на скасування штрафу Себастьяна Феттеля і залишили в силі початкове покарання.

Перегляд справи міг статися в тому випадку, якщо б стюарди визнали суттєвими нові дані, надані Ferrari. Проте, в результаті стюарди відзначили, що п'ять з семи представлених Ferrari доказів були доступні по ходу гран-прі Канади, а ще два були визнані несуттєвими.

Також судді сказали, що при винесенні рішення вони орієнтувалися на аналіз телеметрії з машини Феттеля, відеоаналіз з камер під різними кутами, відео та аналіз даних GPS з машин Хемілтона і Феттеля як на колі, коли стався інцидент, так і на попередніх колах.

До слова, для Хемілтона це п'ята перемога у цьому сезоні. Ще дві – у Боттаса. Тож вони і лідирують у загальному заліку. Як і Mercedes у Кубку конструктора.

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