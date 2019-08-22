Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео

181 Читать новость на русском
Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео

Технічні фахівці "Формули-1" показали перші зображення прототипу боліда зразка 2021 року. Прототип був змодельований для проведення тестів в аеродинамічній трубі.

У 2021 році у Формулі-1 набере чинності новий технічний регламент, спрямований на підвищення видовищності гонок і збільшення кількості обгонів.

Читайте також: Друзі Міхаеля Шумахера розповіли про значний прогрес у відновленні гонщика

Пілоти Формули-1 також були запрошені для обговорення положень регламенту, який повинен бути узгоджений і опублікований до жовтня нинішнього року.


Фото: formula1.com

Перед Гран Прі Німеччини робоча група FIA провела в аеродинамічній трубі перші випробування прототипу машини 2021 року. Для тестів використовувалася модель у 50% масштабі з 18-дюймовими колесами. Для роботи була орендована аеродинамічна труба Sauber в Хінвілі, оскільки вона дозволяє отримати більш точні результати й порівняти їх з розрахунковими даними CFD.


​Фото: formula1.com

У FIA вважають, що бічні понтони й заднє антикрило моделі залишаться практично незмінними на реальній машині, тоді як робота з носовим обтічником буде продовжена.

Випробування прототипу повинні були показати, чи вдалося знизити збурення потоку повітря позаду машини, що буде сприяти більш щільній боротьбі на трасі й, відповідно, збільшення числа обгонів. Судячи зі слів технічного директора Формули-1 Пета Симондса, FIA це вдалося: "Результати навіть перевершили показники, до яких ми прагнули, починаючи проект".

 

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: офіційно
сьогодні
4878
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
Джерело: formula1.com
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
сьогодні 18:44 Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
176
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13062
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8140
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 16:33 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 826
Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
сьогодні 14:10 Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
539
Новини
Більше новин
Залиште відгук