Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео

Технічні фахівці "Формули-1" показали перші зображення прототипу боліда зразка 2021 року. Прототип був змодельований для проведення тестів в аеродинамічній трубі.

У 2021 році у Формулі-1 набере чинності новий технічний регламент, спрямований на підвищення видовищності гонок і збільшення кількості обгонів.

Читайте також: Друзі Міхаеля Шумахера розповіли про значний прогрес у відновленні гонщика

Пілоти Формули-1 також були запрошені для обговорення положень регламенту, який повинен бути узгоджений і опублікований до жовтня нинішнього року.



Фото: formula1.com

Перед Гран Прі Німеччини робоча група FIA провела в аеродинамічній трубі перші випробування прототипу машини 2021 року. Для тестів використовувалася модель у 50% масштабі з 18-дюймовими колесами. Для роботи була орендована аеродинамічна труба Sauber в Хінвілі, оскільки вона дозволяє отримати більш точні результати й порівняти їх з розрахунковими даними CFD.



​Фото: formula1.com

У FIA вважають, що бічні понтони й заднє антикрило моделі залишаться практично незмінними на реальній машині, тоді як робота з носовим обтічником буде продовжена.

Випробування прототипу повинні були показати, чи вдалося знизити збурення потоку повітря позаду машини, що буде сприяти більш щільній боротьбі на трасі й, відповідно, збільшення числа обгонів. Судячи зі слів технічного директора Формули-1 Пета Симондса, FIA це вдалося: "Результати навіть перевершили показники, до яких ми прагнули, починаючи проект".