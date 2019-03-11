Формула-1 представила промо нового сезону під пісню Chemical Brothers: відео

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Формула-1 представила промо нового сезону під пісню Chemical Brothers: відео

Вже у п’ятницю, 15 березня, стартує новий сезон Формули-1. до його початку керівництво Формули-1 представило промо-ролик сезону 2019.

У промо-ролику від Формули-1 використано кадри як з минулого сезону, так і попередніх років. Все це покладено на пісню We’ve Got to Try групи Chemical Brothers.

Промо-відео нового сезону Формули-1

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Перед цим було представлено і офіційний кліп на цю пісню. Він теж у стилі Формули-1. І розповідає про життя собаки Girl the Dog, яку навчили керувати болідом Формули-1, після чого відправили у космос.

Відео кліп We’ve Got to Try групи Chemical Brothers

 

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Теги: Спорт Формула-1
Джерело: 24 Канал
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