Формула-1 затвердила календар на новий сезон із рекордною кількістю гонок
Всесвітня рада з автоспорту FIA затвердила план проведення чемпіонату світу Формули-1 на 2020 рік.
Так, учасникам гонок доведеться стартувати в 22 рази. Сезон розпочнеться 15 березня о Австралії, а завершиться 29 листопада в Абу-Дабі. Про це повідомляє Motosport.
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Також в календарі з'явиться нова гонка у В'єтнамі і повернеться етап в Нідерландах.
Календар Формули-1 на сезон-2020:
- 15 березня – Гран-прі Австралії
- 22 березня – Гран-прі Бахрейну
- 5 квітня – Гран-прі В'єтнаму
- 19 квітня – Гран-прі Китаю
- 3 травня – Гран-прі Нідерландів
- 10 травня – Гран-прі Іспанії
- 24 травня – Гран-прі Монако
- 7 червня – Гран-прі Азербайджану
- 14 червня – Гран-прі Канади
- 28 червня – Гран-прі Франції
- 5 липня – Гран-прі Австрії
- 19 липня – Гран-прі Великобританії
- 2 серпня – Гран-прі Угорщини
- 30 серпня – Гран-прі Бельгії
- 6 вересня – Гран-прі Італії
- 20 вересня – Гран-прі Сінгапуру
- 27 вересня – Гран-прі Росії
- 11 жовтня – Гран-прі Японії
- 25 жовтня – Гран-прі США
- 1 листопада – Гран-прі Мексики
- 15 листопада – Гран-прі Бразилії
- 29 листопада – Гран-прі Абу-Дабі
Передсезонні тести будуть включати в себе дві триденні серії в Барселоні: з 19-го по 21-ше і з 26-го по 28 лютого. Раніше проводили дві чотириденні серії.
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