Формула-1 затвердила календар на новий сезон із рекордною кількістю гонок

Всесвітня рада з автоспорту FIA затвердила план проведення чемпіонату світу Формули-1 на 2020 рік.

Так, учасникам гонок доведеться стартувати в 22 рази. Сезон розпочнеться 15 березня о Австралії, а завершиться 29 листопада в Абу-Дабі. Про це повідомляє Motosport.

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Також в календарі з'явиться нова гонка у В'єтнамі і повернеться етап в Нідерландах.

Календар Формули-1 на сезон-2020:

15 березня – Гран-прі Австралії

22 березня – Гран-прі Бахрейну

5 квітня – Гран-прі В'єтнаму

19 квітня – Гран-прі Китаю

3 травня – Гран-прі Нідерландів

10 травня – Гран-прі Іспанії

24 травня – Гран-прі Монако

7 червня – Гран-прі Азербайджану

14 червня – Гран-прі Канади

28 червня – Гран-прі Франції

5 липня – Гран-прі Австрії

19 липня – Гран-прі Великобританії

2 серпня – Гран-прі Угорщини

30 серпня – Гран-прі Бельгії

6 вересня – Гран-прі Італії

20 вересня – Гран-прі Сінгапуру

27 вересня – Гран-прі Росії

11 жовтня – Гран-прі Японії

25 жовтня – Гран-прі США

1 листопада – Гран-прі Мексики

15 листопада – Гран-прі Бразилії

29 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

Передсезонні тести будуть включати в себе дві триденні серії в Барселоні: з 19-го по 21-ше і з 26-го по 28 лютого. Раніше проводили дві чотириденні серії.