Формула-1 затвердила календар на новий сезон із рекордною кількістю гонок

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Календар Формули-1 на 2020 рік
Календар Формули-1 на 2020 рік

Всесвітня рада з автоспорту FIA затвердила план проведення чемпіонату світу Формули-1 на 2020 рік.

Так, учасникам гонок доведеться стартувати в 22 рази. Сезон розпочнеться 15 березня о Австралії, а завершиться 29 листопада в Абу-Дабі. Про це повідомляє Motosport.

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Також в календарі з'явиться нова гонка у В'єтнамі і повернеться етап в Нідерландах.

Календар Формули-1 на сезон-2020:

  • 15 березня – Гран-прі Австралії
  • 22 березня – Гран-прі Бахрейну
  • 5 квітня – Гран-прі В'єтнаму
  • 19 квітня – Гран-прі Китаю
  • 3 травня – Гран-прі Нідерландів
  • 10 травня – Гран-прі Іспанії
  • 24 травня – Гран-прі Монако
  • 7 червня – Гран-прі Азербайджану
  • 14 червня – Гран-прі Канади
  • 28 червня – Гран-прі Франції
  • 5 липня – Гран-прі Австрії
  • 19 липня – Гран-прі Великобританії
  • 2 серпня – Гран-прі Угорщини
  • 30 серпня – Гран-прі Бельгії
  • 6 вересня – Гран-прі Італії
  • 20 вересня – Гран-прі Сінгапуру
  • 27 вересня – Гран-прі Росії
  • 11 жовтня – Гран-прі Японії
  • 25 жовтня – Гран-прі США
  • 1 листопада – Гран-прі Мексики
  • 15 листопада – Гран-прі Бразилії
  • 29 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

Передсезонні тести будуть включати в себе дві триденні серії в Барселоні: з 19-го по 21-ше і з 26-го по 28 лютого. Раніше проводили дві чотириденні серії.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту
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