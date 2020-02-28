Формула-1: Netflix випустив яскравий другий сезон серіалу

Перший сезон, заснований на подіях чемпіонату світу в 2018 році, отримав схвальні відгуки вболівальників. Другий сезону присвячений подіям Формули-1 2019 року.

У другому сезоні F1: Drive to Survive візьмуть участь всі десять команд Формули-1. У першому сезоні команди Mercedes і Ferrari відмовились брати участь у зйомках. Боротьба за титул в серіалі ніяк обговорювалась.

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Трейлер другого сезону дивіться відео:

Прем'єра першого сезону F1: Drive to Survive відбулася в березні 2019 року. Документальний серіал складався із 10 серій. Знімався по ходу сезону-2018 і розповідав про боротьбу в середині пелотону. Серіал отримав високі оцінки від глядачів і критиків.

«Це унікальний документальний серіал, який дозволяє вболівальникам побачити приховану сторону Формули-1, показуючи особистості і емоції, які переживають кожна команда і пілот - на стартовій решітці і за її межами», - зазначив директор з медіаправа Формули-1 Іан Холмс. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/auto/news-3809959-vtoroj-sezon-seriala-netflix-pro-formulu-1-podtverzhdjon-s-uchastiem-vseh-komand.html?utm_source=copypaste

Стрімінговий сервіс Netflix випустив другий сезон серіалу про Формулу-1 - Drive to Survive. Він доступний в тому числі в Україні. Правда, російською мовою. Сезон складається із 10 серій.

Це унікальний документальний серіал, який дозволяє вболівальникам побачити приховану сторону Формули-1, показуючи особистості та емоції, які переживають команди та пілоти,

– сказав директор з медіаправ Формули-1 Іан Холмс.

У другому сезоні розповідається про те, як проходив чемпіонат Формули-1 в 2019 році. У цьому сезоні акцент роблять якраз на топ-команди і те, що вболівальники зазвичай не бачать.