Форвард Яковенко-молодший знущається над суперниками у Європі – відео
Український нападник Юрій Яковенко відзначився черговим голом у футболці "Есб'єрга". Цей удар став десятим результативним у активі футболіста цього сезону.
27-й тур чемпіонату Данії розпочався матчем, де "Есб'єрг" приймав "Рандерс", пише 24 канал.
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Шалена результативність українця
У складі господарів вийшов український форвард Юрій Яковенко та допоміг команді здобути важливу перемогу. На 17-й хвилині зустрічі українцю вдалось засмутити голкіпера суперників та зробити рахунок на табло – 2:0.
Підкреслимо, що цей гол став десятим результативним ударом Яковенка у 30 матчах сезону.
Додамо, що матч для команди українця видався непростим. Гості за рахунку 0:3 відіграли два голи і мали шанси зрівняти рахунок у матчі. Лише в кінцівці матчу пропустили результативну контратаку суперника, яка поставила крапку у матчі. Підсумковий рахунок зустрічі – 4:2.
Гол Яковенка-молодшого у матчі дивіться відео:
Що відомо про Юрія Яковенка
- Він син колишнього гравця київського "Динамо" Павла Яковенко. Його старший брат футболіст Олександр Яковенко.
- З 2010 до 2012 року грав за київську "Оболонь".
- Наприкінці вересня 2013 року перейшов у французький "Аяччо", що виступає в Лізі 1.
- З 2014 по 2015 рік грав за кіпрський "Антортосіс", де не завжди виконувались умови його контракту, тому Яковенко вирішив покинути клуб.
- У 2017 році 23-річний футболіст став гравцем данського "Есб'єрга".
- Грав за юнацькі збірні команди України.
- У складі U-21 під керівництвом головного тренера Сергія Ковальця брав участь у турнірі "Кубок Співдружності" 2013 року. На змаганнях відзначився чотири рази, а також був визнаний найкращим футболістом в номінації "Найкращий нападник турніру".