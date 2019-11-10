Форвард "Арсеналу" потрапив в аварію на Lamborghini ціною в 313 тисяч євро: фото та відео

Габонський нападник лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг потрапив в аварію на сріблястій Lamborghini Aventador.

Інцидент трапився ще у п'ятницю, 8 листопада, ввечері на одній із британських трас. Форвард повертався додому після тренування. Він був за кермом Lamborghini Aventador, коли вдарив автомобіль, що був перед ним. Цей автомобіль оцінюється в 270 тисяч фунтів стерлінгів (313 тисяч євро).

Як повідомляє The Sun, футболіст не отримав ушкоджень, адже трафік у цей вечір був повільний, і автомобілі рухалися з малою швидкістю. Вже у суботу, 9 листопада, гравець зіграв за "Арсенал" у матчі проти "Лестера", Він відіграв увесь матч, а його команда програла.

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Варто відзначити, що Обамеянг є великим шанувальником суперкарів. У його гаражі є Ferrari вартістю в 1 мільйон фунтів (таких автомобілів є лише 499 екземплярів). Також він власник Range Rover Sport Mansor, Porsche Panamera Turbo Techart та Aston Martin D89 Volante 2.

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Нападник може собі дозволити такий автопарк. Його зарплата у "Арсеналі" складає 200 тисяч фунтів стерлінгів (230 тисяч євро) в тиждень.

Також Обамеянг є любителем швидкої їзди. У вересні його оштрафували за перевищення швидкості, коли він їхав 160 км/год. За це він отримав шість штрафних балів до своєї водійської ліцензії.