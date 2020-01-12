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Форвард "Барселони" Луїс Суарес пропустить 4 місяці

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Луїс Суарес / twitter.com/FCBarcelona

Нападник "Барселони" Луїс Суарес переніс операцію через травму меніска правого коліна. Гравець пропустить чотири місяці.

Інформацію про травму гравця та операцію опублікували на офіційному сайті "Барселони".

Таким чином футболіст пропустить майже всю другу половину сезону та повернеться аж на кінцівку.

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Цілком ймовірно, що "Барселона" буде змушена вийти на трансферний ринок, щоб знайти заміну уругвайцю. "Синьо-гранатові" можуть як орендувати футболіста на його позицію, так і купити новачка.

Варто відзначити, що у 23 матчах цього сезону Суарес забив 14 голів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
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