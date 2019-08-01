Форвард "Колоса" встановив унікальний рекорд чемпіонату України

Нападник "Колоса" Володимир Лисенко, вийшовши на поле в матчі з "Маріуполем", провів свій дебютний матч в УПЛ у складі команди з Ковалівки. Для форварда це став 9 клуб в УПЛ.

31-річний Лисенко раніше в Чемпіонатах захищав кольори "Динамо" (3 матчі), "Арсеналу" (31), "Металіста" (17), "Волині" (7), "Кривбасу" (18), "Говерли" (25), "Севастополя" (6) та "Олімпіка" (43). Лисенко стає першим гравцем за всю історію українських Чемпіонатів, який захищав кольори вже 9-и клубів. В активі Лисенка наразі 151 матч, у яких він забив 20 м’ячів.

До слова: У матчі "Колос" – "Маріуполь" стався історичний момент

Повторити рекорд Лисенка можуть два гравці, які зараз ще виступають. Павло Ксьонз та Валерій Федорчук мають у своєму активі виступи у восьми клубах. Ксьонз встиг пограти за такі клуби, як "Закарпаття", "Іллічівець", "Харків", "Олександрія", "Карпати", "Металіст", "Дніпро" та "Олімпік". Федорчук грав за "Львів", "Кривбас", "Дніпро", "Карпати", "Волинь", "Динамо", "Верес" та "Маріуполь". Також Володимир Прийомов, який зараз виступає у Білорусі, має вісім клубів у своєму активі – донецький "Металург", "Шахтар", "Чорноморець", "Кривбас", запорізький "Металург", "Металіст", "Олександрія" та "Олімпік".