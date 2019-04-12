Форвард "Ліверпуля" визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно визначний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
У матчі проти "Порту" Фірміно забив гол та віддав результативну передачу. "Ліверпуль" у підсумку переміг 2:0
Як це було: "Ліверпуль" впевнено переміг "Порту" у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Також на нагороду претендували півзахисник "Аяксу" Френкі де Йонг, захисник "Барселони" Жерард Піке та півзахисник "Тоттенхема" Хон Мін Сон".
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Джерело: 24 Канал
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