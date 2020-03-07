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Форвард "Марселю" відіграв матч у шапочці для плавання – фото

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Даріо Бенедетто / espn.com.co

У рамках 28-го туру чемпіонату Франції "Марсель" вдома зіграв з "Ам'єном", виявити сильнішого у зустрічі не вдалось, матч завершився бойовою нічиєю. У одному із епізодів нападник Даріо Бенедетто отримав розсічення вуха і покинув поле для отримання медичної допомоги, але через деякий час повернувся у гру.

На початку першого тайму форварду довелося покинути поле після пошкодження. Бенедетто повернувся в гру, надівши шапочку для плавання і тим самим прикрив рану.

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Даріо Бенедетто

Поєдинок завершився із рахунком – 2:2. 

Додамо, "Марсель" посідає другу сходинку турнірної таблиці, в активі якого 56 очок. "Ам'єм" є аутсайдером французької Ліги 1 та знаходиться на 19-му місці із 20 команд чемпіонату, у активі якого 23 очки.

У поточному сезоні 29-річний нападник зіграв 27 матчів, в яких забив 11 голів і двічі асистував. Зазначимо, що в минулому турі "Марсель" на виїзді зіграв із "Німом". Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Бенедетто оформив хет-трик.

У наступному турі, 14 березня, "Марсель" зіграє на виїзді проти "Монпельє", а "Ам'єм" вдома зустрінеться із "Анже". 

Відеоогляд матчу

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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