Форвард "Наполі" Дріс Мертенс оригінально підтримує фізичну форму: відео

Багато футбольних чемпіонатів тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу, а футболісти були відправлені на самоізоляцію. Форвард італійського клубу Дріс Мартенс знайшов кумедний вихід, як не зупиняти свій тренувальний процес.

Нападник "Наполі" Дріс Мертенс на своїй сторінці в інстаграмі опублікував відео, як присідає на одній нозі, тримаючи в руках велику пляшку вина.

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В мене є найважливіший життєвий девіз. Трохи вина – це розв'язання багатьох проблем,

– кумедно підписав Мертенс.

Поки європейський футбол паралізований через коронавірус, а Серія А скасувала усі матчі до 4 квітня.

Коронавірус і футбол

Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи тимчасово зупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.

У 5 членів іспанської "Валенсії" виявили коронавірус.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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