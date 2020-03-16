24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Форвард "Наполі" Дріс Мертенс оригінально підтримує фізичну форму: відео

- Читать новость на русском
Дріс Мертенс / eurosport.ru

Багато футбольних чемпіонатів тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу, а футболісти були відправлені на самоізоляцію. Форвард італійського клубу Дріс Мартенс знайшов кумедний вихід, як не зупиняти свій тренувальний процес.

Нападник "Наполі" Дріс Мертенс на своїй сторінці в інстаграмі опублікував відео, як присідає на одній нозі, тримаючи в руках велику пляшку вина.

Читайте також Зірковий нападник "Реала" Гарет Бейл відкриває ресторан із цікавою тематикою – фото

В мене є найважливіший життєвий девіз. Трохи вина – це розв'язання багатьох проблем,
– кумедно підписав Мертенс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My greatest advice in life: “a little bit of wine is the solution to a lot of problems” #quarantainelife

Допис, поширений Dries Mertens (@driesmertens)

Поки європейський футбол паралізований через коронавірус, а Серія А скасувала усі матчі до 4 квітня.

Коронавірус і футбол

  • Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи тимчасово зупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.
  • Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
  • Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.
  • Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
  • Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
  • У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.
  • У 5 членів іспанської "Валенсії" виявили коронавірус.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Роналду віддає свої готелі під лікарні для людей з коронавірусом – фейк
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Спорт Наполі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 16:16 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
15 березня 14:14 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 08:40 Чи потрібно скасовувати Євро-2020? Опитування
Софія Кулай
15 березня 21:51 Легендарний футболіст збірної України виграв 50 тисяч гривень на "Розсміши коміка" – відео
Юрій Семенюк
15 березня 20:16 Усик зізнався, що "захворів новим вірусом" – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук