Форвард "Наполі" Дріс Мертенс оригінально підтримує фізичну форму: відео
Багато футбольних чемпіонатів тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу, а футболісти були відправлені на самоізоляцію. Форвард італійського клубу Дріс Мартенс знайшов кумедний вихід, як не зупиняти свій тренувальний процес.
Нападник "Наполі" Дріс Мертенс на своїй сторінці в інстаграмі опублікував відео, як присідає на одній нозі, тримаючи в руках велику пляшку вина.
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В мене є найважливіший життєвий девіз. Трохи вина – це розв'язання багатьох проблем,
– кумедно підписав Мертенс.
Поки європейський футбол паралізований через коронавірус, а Серія А скасувала усі матчі до 4 квітня.
Коронавірус і футбол
- Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи тимчасово зупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.
- Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
- Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.
- Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
- Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
- У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.
- У 5 членів іспанської "Валенсії" виявили коронавірус.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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