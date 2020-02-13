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Форвард "Шахтаря" може переїхати в американський клуб

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Владислав Вакула / ФК "Маріуполь"

Донецький "Шахтар" може відправити свого нападника до США. Йдеться про Владислава Вакулу, який має пропозицію від одного з клубів чемпіонату США (МЛС).

Footballhub повідомляє, що "Шахтарю" зробили пропозицію щодо оренди 20-річного форварда.

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"Гірникам" пропонують угоду на один сезон (у МЛС він триває з березня до жовтня). Також клуб зі США хоче мати опцію викупу гравця.

Владислав Вакула першу частину сезону провів у "Маріуполі". Права на гравця належать "Шахтарю".

Зимові збори Вакула провів з "Шахтарем", але не потрапив до заявки донеччан на Лігу Європи.

Уже 20 лютого "Шахтар" в 1/16 фіналу зіграє з португальською "Бенфікою".

У цьому сезоні Вакула взяв участь у 19-и офіційних поєдинках, у яких забив 3 м’ячі та віддав 1 результативну передачу.

Також Вакула є гравцем збірної України U-21.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Трансфери Шахтар Футбол
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