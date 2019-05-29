Форвард збірної України має проблеми з серцем і може закінчити кар'єру у 26 років

Форвард Владислав Кулач не провів жодного матчу у 2019 році. Як виявилося, у нападника проблеми з серцем.

На початку 2019 року Владислав Кулач перейшов в оренду в "Олександрію". Перед тим він виступав за полтавську "Ворсклу" (теж в оренді), а права на нього належать донецькому "Шахтарю". Останній матч нападник провів ще 3 грудня 2018 року за "Ворсклу" якраз проти "Олександрії".

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За даним журналістів телеканалу "Футбол", у Кулача серйозні проблеми з серцем. Саме через це футболіст не грає з початку року. І поставив свою кар'єру на паузу.

При цьому Кулач активно грав за "Ворсклу" у 2018 році. А також отримав виклик до збірної України. У тому числі на офіційний матч Ліги націй проти Чехії. Однак на поле за "синьо-жовтих" Кулач так і не вийшов.