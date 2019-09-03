Форвард збірної України перейшов до клубу другої турецької ліги

Український нападник Євген Селезньов продовжить кар'єру в Туреччині. Гравець підписав контракт з "Бурсаспором".

Селезньов перейшов в "Бурсаспор" як вільний агент. Іспанська "Малага" ще влітку розірвала з ним угоду.

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Büyük Bursaspor Ailesine Hoş Geldiniz!

Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov #YenidenZirveye pic.twitter.com/sMZlW4h1gs — Bursaspor (@BursasporSk) September 2, 2019

Варто додати, що "Бурсаспор" у сезоні 2009/10 сенсаційно став чемпіоном Туреччини. Згодом команда навіть доходила до фіналу Кубка Туреччини у 2015 році. Однак у попередньому сезоні клуб зайняв 16-е місце у чемпіонаті та вилетів у нижчу лігу.