Форвард збірної України перейшов до клубу другої турецької ліги
Український нападник Євген Селезньов продовжить кар'єру в Туреччині. Гравець підписав контракт з "Бурсаспором".
Селезньов перейшов в "Бурсаспор" як вільний агент. Іспанська "Малага" ще влітку розірвала з ним угоду.
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Варто додати, що "Бурсаспор" у сезоні 2009/10 сенсаційно став чемпіоном Туреччини. Згодом команда навіть доходила до фіналу Кубка Туреччини у 2015 році. Однак у попередньому сезоні клуб зайняв 16-е місце у чемпіонаті та вилетів у нижчу лігу.
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