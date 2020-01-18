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Форвард збірної України Роман Яремчук травмований та пропустить перший матч "Гента"

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Роман Яремчук / kaagent.be

Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук не допоможе команді у першому матчі чемпіонату. Причина – травма у гравця.

Як йдеться на сайті "Гента", гравець точно не зіграє проти "Мускорна". Матч запланований на суботу, 18 січня. Чи зіграє Яремчук в наступному матчі – теж поки невідомо.

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"Яремчук ще не тренується на полі, він наполегливо працює над поверненням. Ми свідомо дали йому трохи відпочити після зимової перерви, тому що у нього було ушкодження ахіллового сухожилля. У 2019 році він зіграв 40 матчів і це накладало значні навантаження. Ми уважно стежимо за ним, і у найближчі дні побачимо, чи зможе він відновити тренування", – заявив головний тренер команди Йесс Торуп.

Варто відзначити, що "Гент" не хоче ризикувати здоров'ям Яремчука, адже розраховує на нього у матчах плей-офф. Окрім того, сам нападник хоче виступити за збірну України на Євро-2020, тож повинен підійти до чого часу у прекрасній формі.

Зацікавленість у тому, щоб Яремчук себе добре проявив на Євро-2020 і в "Генті". Клуб готовий буде продати нападника за мінімум 15 мільйонів євро влітку.

До слова: Збірна України визначилася з тренувальною базою на Євро-2020

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук
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