Форвард збірної України втратив можливість перейти в топ-чемпіонат через бажання зіграти на Євро

Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук ще взимку міг перейти в один з клубів чемпіонату Англії, Італії чи Іспанії. Однак через бажання футболіста зіграти за "синьо-жовтих" на Євро-2020, такі плани довелося відкласти.

Гра Яремчука за "Гент" та збірну України привернула до нього увагу чималої кількості клубів з топ-ліг. І сам "Гент" не проти продати форварда, якого авторитетне видання Transfermarkt оцінило в 12 мільйонів євро. При цьому перехід міг відбутися вже взимку. Та на заваді цьому стала травма.

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За даними журналіста Ігоря Циганика, ще з осені Яремчука турбував гомілкостоп. Лікарі спочатку не наважилися до хірургічного втручання, вважаючи, що можна обмежитися терапевтичним методом. Сам гравець весь цей час грав на знеболювальних уколах. Та згодом стало зрозуміло, що без операції не обійтися. Керівництво "Гента" не дуже цьому зраділо, адже це означало, що Яремчуку знадобиться тривале відновлення. Відтак про його трансфер взимку мова вже не йтиме.

Та тут варто відзначити, що якби Яремчук не погодився на операцію та продовжив грати на уколах, він міг би пропустити Євро-2020. Тож сам гравець опинився перед вибором – переходити взимку у топ-чемпіонат чи таки зіграти на Євро-2020, де він є одним з ключових гравців збірної України. Яремчук поспілкувався з Андрієм Шевченком, який сказав, що дуже розраховує на нього на Чемпіонаті Європи влітку 2020 року.

"І було прийняте рішення про операцію. Вона пройшла успішно, але відразу відпала можливість, що він зараз покине "Гент". У нього були пропозиції з Англії, Іспанії, Італії. Але коли стало відомо про операцію, то було зрозуміло, що він залишається до кінця сезону. А після Євро-2020 "Гент" вже може продати його. Реабілітація триватиме ще місяць, а 5 березня він повернеться до бігової роботи", – розповів Ігор Циганик.

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Додамо, що "Гент" зараз бореться за перемогу у чемпіонаті Бельгії. Тому збереження нападника до кінця сезону значно підвищує шанси команди. А за умови успішного виступу Яремчука на Євро-2020, його ціна може зрости. Тож "Гент" може заробити значно більше, аніж 20 мільйонів євро.