Форвард збірної України забив переможний гол у Кубку Туреччини: відео

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Артем Кравець / Фото з відкритих джерел

Український форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець, забив переможний м'яч своєї команди в матчі 1/16 Кубка Туреччини проти "Манніса", (3:2) який виступає в третьому дивізіоні.

Кайсеріспор – Маніса 3:2

Голи: Кула, 22, Алкурт, 49, Кравець, 51 – Гючлу, 66 (пен.), Фіндік, 75

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Кравець відзначився на 51-й хвилині, зробивши рахунок 3:0. На 72-й хвилині його замінив Фуркан Шахін.

Саме Кравець став автором третього взяття воріт, яке дозволило його команді здобути перемогу в першому раунді двоматчевого протистояння, котре буде завершено 19 грудня, коли "Кайсеріспор" відправиться в гості до суперника.

Відео голу Кравця

До слова, через операцію на спині Кравець пропустив старт сезону і повернувся на поле лише минулої неділі – він вийшов на заміну наприкінці матчу 13-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа" (1:4).

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Туреччини
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