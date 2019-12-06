Форвард збірної України забив переможний гол у Кубку Туреччини: відео

Український форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець, забив переможний м'яч своєї команди в матчі 1/16 Кубка Туреччини проти "Манніса", (3:2) який виступає в третьому дивізіоні.

Кайсеріспор – Маніса 3:2

Голи: Кула, 22, Алкурт, 49, Кравець, 51 – Гючлу, 66 (пен.), Фіндік, 75

Дивіться також: Ексгравець "Динамо" і збірної України відзначився дебютним голом за європейський клуб: відео

Кравець відзначився на 51-й хвилині, зробивши рахунок 3:0. На 72-й хвилині його замінив Фуркан Шахін.

Саме Кравець став автором третього взяття воріт, яке дозволило його команді здобути перемогу в першому раунді двоматчевого протистояння, котре буде завершено 19 грудня, коли "Кайсеріспор" відправиться в гості до суперника.

Відео голу Кравця

GOL! Kayserispor 3 - 0 Manisa Futbol Kulübü



️51' Artem Kravets pic.twitter.com/qY14oWR2BO — Fotomaç (@fotomac) 5 декабря 2019 г.

До слова, через операцію на спині Кравець пропустив старт сезону і повернувся на поле лише минулої неділі – він вийшов на заміну наприкінці матчу 13-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа" (1:4).