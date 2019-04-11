Форварда "Атлетіко" Дієго Косту дискваліфікували до кінця сезону

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Дієго Коста більше не зіграє в цьому сезоні
Дієго Коста більше не зіграє в цьому сезоні / atleticodemadrid.com

Нападник мадридського "Атлетіко" Дієго Коста більше не зіграє до кінця сезону. Його дискваліфікували на 8 матчів.

Таке суворе покарання Дієго Коста отримав після вилучення у матчі проти "Барселони". У цій грі форвард ображав матір арбітра Хесуса Хіля Мансано, а також хапав його за руки. За що і побачив перед собою червону картку.

А ось і відео, як "Барселона" у більшості перемогла "Атлетіко"

Дисциплінарний комітет вирішив дискваліфікувати Дієго Косту на 8 матчів. Чотири матчі – за образу, ще чотири – за хапання арбітра після вилучення. Також гравець повинен буде заплатити 6010 євро штрафу. Ще 2800 євро заплатить "Атлетіко", повідомляє Marca.

Таким чином "Дієго Коста більше не зіграє до кінця сезону. У чемпіонаті Іспанії залишилося зіграти сім матчів, а з інших турнірів "Атлетіко" вилетів.

Варто зазначити, що "Атлетіко" вирішив оскаржити вилучення Дієго Кости у матчі проти "Барселони". Однак аналіз слів гравця підтвердив лайку у бік матері арбітра матчу. Саме тому і було застосовано таке жорстке покарання.  

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Атлетіко
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