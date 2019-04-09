Форварда "Барселони" оштрафували на чималу суму за безлад

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Усман Дембеле виявився нехлюєм
Усман Дембеле виявився нехлюєм / Sportbox

Нападник іспанської "Барселони" Усман Дембеле буде змушений заплатити штраф за те, що залишив безлад в орендованому будинку. Гравцю доведеться викласти 10 тисяч євро за це.

Усман Дембеле перейшов з дортмундської "Боруссії" до "Барселони" влітку 2017 року. У Німеччині француз жив в орендованому будинку. Та коли покинув його, то залишив після себе купи сміття. Відтак власник будинку Герд Вайссенберг подав до суду, вимагаючи відшкодування у розмірі 21 тисячі євро.

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"Будинок представляв із себе буквально сміттєвий бак. Сміття було в кожній кімнаті. Коли я в перший раз зайшов всередину, то відчув шок. Цей будинок мені дістався від батьків, ось чому я так засмучений. Менеджер футболіста якось раз запропонував мені знести будинок і побудувати новий.
Такої зарозумілості я в житті не зустрічав", – сказав Вайссенберга.

Гори сміття у будинку після Усмана Дембеле

Суд прийняв докази Вайссенберга та постановив, що гравець повинен заплатити власнику будинку 10 тисяч євро. Про це повідомляє Bild.

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Варто додати, що це не така вже і велика сума для Дембеле. Гравець заробляє 12 мільйонів євро в рік в "Барселоні", або ж майже 33 тисячі євро в день. Відтак, щоб оплатити цей штраф, йому слід попрацювати лише третину дня. Сам трансфер нападника обійшовся "Барселоні" в 105 мільйонів євро.

 

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
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