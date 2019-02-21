Форварда "Ліверпуля" обікрали під час матчу проти "Баварії" у Лізі чемпіонів

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Садьо Мане у матчі проти "Баварії"
Садьо Мане у матчі проти "Баварії"

Злодії пробралися у будинок нападника "Ліверпуля" Садьо Мане. Футболіст у цей час грав матч Ліги чемпіонів проти "Баварії" на "Енфілд Роуд".

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За повідомленням Liverpool Echo, з будинку футболіста було викрадено годинник, мобільні телефони та ключі від автомобіля. У поліції заявили, що годинник доволі цінний, але його приблизну суму не назвали. Натомість запропонували усім, кому запропонують його купити, звернутися до правоохоронців.

Це не вперше будинок Садьо Мане грабують. І роблять це під час матчів. 1 листопада 2017 року поліція отримала виклик до дому іншого футболіста "Ліверпуля" Деяна Ловрена. Свідки заявили, що троє грабіжників хотіли потрапити у будинок, але не зуміли цього зробити. Під час огляду території поліцейські виявили, що зловмисники намагалися пробратися і в будинок Сане.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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