У неділю, 21 червня, у матчі 27 туру УПЛ "Зоря" на виїзді обіграла "Десну" 2:1. Вболівальники "Зорі", незважаючи на заборону на відвідування матчів, знайшли оригінальний спосіб подивитися поєдинок своєї команди.

Два фаната луганчан дивилися матч з підйомного крана вантажного автомобіля, який під'їхав під огорожу стадіону імені Юрія Гагаріна. Вони замовили цю можливість через Monobank, повідомляє Telegram-канал Олега Гороховського.

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Варто віддати чоловікам належне, на таке зважиться на кожен.

Десна – Зоря: головне