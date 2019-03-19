Фото дня: Мораес вперше одягнув форму збірної України

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Мораес прибув у розташування збірної України
Мораес прибув у розташування збірної України / Footboom.com

Новоспечений гравець збірної України з футболу Жуніор Мораес прибув до розташування команди і отримав комплект форми.

Він одягнув тренувальний костюм із тризубом на грудях і це перша поява Мораеса в офіційній формі України. Відповідне фото з'явилося в Instagram-аккаунті Федерації футболу України.

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@jrmoraes10 приєднався до команди! #МиЗбірна

Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine)

Сьогодні близько 11-ї години Жуніор Мораес, якого Андрій Шевченко викликав для підготовки до стартових матчів Євро-2020, прибув до розташування збірної України в готелі "Хілтон". Гравця зустріли адміністратори збірної та представники прес-служби ФФУ. Жуніор одразу ж отримав екіпірування – вільним був комплект із 18 номером, що, утім, не означає, що в новачка буде саме такий ігровий номер,
– йдеться в повідомленні.

Напередодні Мораес отримав український паспорт, відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

А у вівторок, 19 березня, Мораес отримав дебютний виклик у збірну України і пибув у розташування команди.

Вже 22 березня збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Португалія Жуніор Мораес Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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