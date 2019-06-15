Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)

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Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
/ Getty Images

Збірна України з футболу перемогла на Чемпіонаті світу U-20. Українці отримали кубок, а Андрій Лунін – звання найкращого воротаря турніру.

У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї. Попри те, що перші пропустили гол. Але дубль Супряги та гол Цітаішвілі наприкінці матчу принесли перемогу збірній України.

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Після цієї перемоги збірна України отримала кубок. Свій приз кращого воротаря турніру отримав і Андрій Лунін.

Відео нагородження збірної України

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20
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