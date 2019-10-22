France Football оголосив номінантів на"Золотий м'яч"

Журнал France Football оголосив частину імен номінантів на"Золотий м'яч". Всього буде 70 претендентів на престижну нагороду.

У першій п'ятірці претендентів нападник Садьо Мане ("Ліверпуль"), форвард Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), півзахисник Френкі де Йонг ("Барселона"), воротар Уго Льоріс ("Тоттенхем") і хавбек Душан Тадіч ("Аякс").

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До другої п'ятірки потрапили нападник Кіліан Мбаппе (ПСЖ), захисник Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), півзахисник Донні ван де Бек ("Аякс"), форвард П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") і голкіпер Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Третю п'ятірку сформували нападник Кріштіану Роналду ("Ювентус"), воротар Аліссон ("Ліверпуль"), захисник Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Карім Бензема ("Реал") і хавбек Джорджиніо Вейналдум ("Ліверпуль").

У четверту п'ятірку були включені захисник Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), півзахисник Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), нападник Сон Хін Мін ("Тоттенхем"), форварди Роберт Левандовський ("Баварія") і Роберто Фірміно ("Ліверпуль").

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Також на нагороду претендують Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія), Каліду Кулібалі ("Наполі", Сенегал), Антуан Грізманн ("Атлетіко"/"Барселона", Франція), Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет), Еден Азар ("Челсі" / "Реал", Бельгія), Маркіньос (ПСЖ, Бразилія), Жоау Феліш ("Бенфіка"/"Атлетіко", Португалія), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті", Англія).

Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі.

2 грудня буде вручено жіночий"Золотий м'яч", нагорода найкращому гравцеві молодше 21 року і новий приз найкращому воротареві світу імені Льва Яшина.

Торік "Золотий м'яч" виграв півзахисник "Реала" та збірної Хорватії Лука Модріч. Цьогоріч Лука не номінований на нагороду. Це вперше за 26 років на "Золотий м'яч" не номінований його чинний володар.