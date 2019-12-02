Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football

188 Читать новость на русском
Результати церемонії France Football / twitter.com/SuperSportTV

У Парижі (Франція) 2 грудня відбувається нагородження найкращих тренерів, футболістів та футболісток 2019 року. Результати церемонії – у матеріалі Спорт24.

Найкращий молодий гравець – Маттейс де Лігт ("Ювентус", збірна Нідерландів)

Читайте також: "Футбольні зірки України 2019": Шевченко став найкращим тренером України, Пятов – воротарем

Премія Льва Яшина найкращому воротарю – Аліссон ("Ліверпуль", збірна Бразилії)

Найкраща футболістка – Меган Рапіно ("Рейн", збірна США)

Найкращий футболіст – Ліонель Мессі ("Барселона", збірна Аргентини)

Новина доповнюється...

У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явилися нові подробиці, фото та відео
сьогодні
49496
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 22:04 Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
Юрій Семенюк 188
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8090
сьогодні 21:55 "Футбольні зірки України 2019": Шевченко став найкращим тренером України, Пятов – воротарем
409
сьогодні 20:20 Ломаченко та Усик увійшли в топ-10 рейтингу Forbes
Вісент Луїс 119
сьогодні 17:23 Збірну України чекає пекло у плей-офф Євро-2020: називаємо потенційних суперників
Михайло Гема 1608
Новини
Більше новин
Залиште відгук