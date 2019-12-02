Де Лігт – найкращий молодий футболіст, Аліссон – воротар: результати церемонії France Football
У Парижі (Франція) 2 грудня відбувається нагородження найкращих тренерів, футболістів та футболісток 2019 року. Результати церемонії – у матеріалі Спорт24.
Найкращий молодий гравець – Маттейс де Лігт ("Ювентус", збірна Нідерландів)
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Премія Льва Яшина найкращому воротарю – Аліссон ("Ліверпуль", збірна Бразилії)
Найкраща футболістка – Меган Рапіно ("Рейн", збірна США)
Найкращий футболіст – Ліонель Мессі ("Барселона", збірна Аргентини)
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