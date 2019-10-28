Франка Рібері дискваліфікували на три матчі чемпіонату Італії через сутичку з арбітром

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Франк Рібері
Франк Рібері / twitter.com/acffiorentina

Французького півзахисника "Фіорентини" Франка Рібері дискваліфікували на три матчі чемпіонату Італії. Це сталося після гри проти "Лаціо".

"Фіорентина" програла домашній матч проти "Лаціо", пропустивши гол на 89-й хвилині. При цьому вже у компенсований арбітром час римляни отримали право на пенальті, однак Кайседо не реалізував удар з позначки.

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Відеоогляд матчу Фіорентина – Лаціо

Рібері не сподобалося суддівство у цьому матчі. Тож після гри він вирішив висловити своє невдоволення помічнику арбітра. Але словесної перепалки футболісту виявилося замало, тож він декілька разів штовхнув Маттео Пассері. Саме за цю сутичку Рібері й отримав дискваліфікацію. За повідомленням Football Italia, гравець пропустить наступні три матчі чемпіонату Італії – проти "Сассуоло", "Парми" та "Кальярі".

Сам Рібері вибачився за свою поведінку після матчу.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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