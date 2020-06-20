Франція дозволила вболівальникам відвідувати футбольні матчі
У Франції вболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі з 11 липня. 20 червня французький уряд зберіг деякі обмеження, які може зняти вже у серпні.
Як повідомляє Dailymail, з 11-го липня французький уряд дозволив перебувати на одному стадіоні до 5 тисяч глядачів.
До речі ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції
Обмеження можуть зняти перед новим сезоном
Повідомляється, що обмеження можуть зняти, коли розпочнеться новий. Сезон 2020/2021 у Лізі 1 стартує 22 серпня.
"Подальший огляд національної епідеміологічної ситуації буде проведено в середині липня, щоб вирішити, чи можливо ослаблення в другій половині серпня", – сказали в уряді.
- Станом на 20 червня у Франції підтверджено 196 083 випадки зараження COVID-19, 29 620 осіб померло.
Перші поєдинки, на які зможуть потрапити глядачі, будуть фінальні матчі Кубка Франції і Кубка французької ліги.
У фіналі Кубка Франції зустрінуться "Сент-Етьєн" і ПСЖ, а Кубку ліги – "Ліон" та ПСЖ.
Франція достроково завершила сезон
Франція – єдина з топ-5 європейських чемпіонатів, яка достроково завершила сезон. Чемпіоном Ліги 1 був призначений ПСЖ.
Наразі не повідомляється, який формат турніру буде у новому сезоні. Ймовірно, у чемпіонаті зможуть взяти участь 22 клуби.
Відповідну ініціативу підтримав один з трансляторів французької еліти. Та рада директорів Професійної футбольної ліги відхилила пропозицію.
Остаточне рішення приймуть 23 червня.