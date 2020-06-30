Товариські матчі збірної України з Францією і Польщею можуть відбутися в 2020 році. Команда Андрія Шевченка проведе спаринги восени.

Коли відбудуться матчі

Як повідомляє Sport Arena, контрольний матч з французами може пройти 7 жовтня, з поляками – 11 листопада.

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Втім, це відбудеться, якщо переговори будуть успішними. Де пройдуть матчі, не повідомляється.

Поєдинки були заплановані на 27 і 31 березня відповідно. Обидва спаринги мали пройти на виїзді для команди Андрія Шевченка.

Поєдинки були перенесені через пандемію COVID-19.

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Перший матч після тривалої перерви збірна України повинна провести 3 вересня. На "синьо-жовтих" чекає зустріч зі Швейцарією у Лізі націй.

Також суперниками України будуть Іспанія та Німеччина.

У період з 2020 до 2020 року домашні поєдинки збірної України будуть проходити у восьми містах.

Після тривалої перерви команда повернеться в Ужгород та Полтаву.