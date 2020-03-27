Франція – Україна: УАФ покаже матч 1999 року, замість скасованого спарингу – відео
Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті і Youtube-каналі анонсувала показ футбольного матчу між збірними Франції та України, який відбувся в 1999 році.
У поєдинку візьмуть участь топфутболісти європейського футболу минулих років.
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За французьку збірну зіграють Фабьєн Бартез, Лоран Блан, Біксант Лізаразю, Робер Пірес, Ніколя Анелька.
Українську команду представлять Олександр Шовковський, Андрій Шевчкенко, Сергій Ребров, Віктор Скрипник.
Пряму трансляцію зустрічі можна буде переглянути на YouTube-каналі УАФ. Старт поєдинку – о 20:00.
Франція – Україна: дивіться відео
- Понад двадцять років тому, 27 березня 1999 року, команда Йожефа Сабо на стадіоні "Стад де Франс" протистояла чинним чемпіонам світу. Це була перша гра українців на старті відбірного турніру.
- У березні збірна України повинна була провести два гостьових спаринга. Через пандемію коронавірусу поєдинок 31 числа проти команди Польщі теж не відбудеться.
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