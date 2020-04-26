Франція назвала дату відновлення футбольного сезону, в Італії виникли проблеми
Французька Ліга 1 та італійська Серія A планують відновити футбольний сезон у червні. Якщо у Франції назвали попередні дати рестарту сезону, то в Італії виникли проблеми.
Сезон у Франції, який був призупинений через COVID-19, можуть відновити двома фіналами національних кубків, повідомляє ESPN.
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Як повідомив глава Федерації футболу країни Ноель Ле Гре, фінал Кубка Франції між ПСЖ і "Сент-Етьєном" може пройти 13 або 20 червня, а через три дні може відбутися фінал Кубка ліги між парижанами і "Ліоном".
Дату відновлення чемпіонату ще належить визначити, але ми могли б трохи змінити календар, щоб спочатку провести фінали кубків,
– сказав Ле Гре.
Поновлення сезону Ліги 1 попередньо заплановано на 17 червня.
У Франції зафіксовано 161 665 випадків зараження COVID-19. 26 384 особи померли.
Водночас клуби Серії А зіштовхнулися з проблемою виконання протоколу відновлення чемпіонату.
17 з 20 команд не можуть організувати передсезонні табори, забезпечивши їх необхідною кількістю тестів на коронавірус.
Тільки "Ювентус", "Лаціо" і "Дженоа" повністю відповідають вимогам чиновників.
Жорсткий карантин в Італії закінчиться 3 травня. Серія A може відновитися у червні. В Італії коронавірус виявли в 195 351 особи, померло понад 26 тисяч осіб.
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