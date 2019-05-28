Франція та Аргентина пробилися у плей-оф на молодіжному ЧС-2019 з футболу

У вівторок, 28 травня, в Польщі відбулися два матчі другого туру чемпіонату світу U-20 з футболу.

Франція і Аргентина здобули впевнені перемоги над своїми суперниками з однаковим рахунком 2:0 і, набравши по 6 очок з 6 можливих, пробилися в раунд плей-оф.

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Панама – Франція 0:2

Голи: Загаду, 44, Кюїзонс, 52

Французи продовжують домінувати у групі Е. Цього разу під гарячу руку "гальських півнів" потрапила збірна Панами. Спочатку лідер і капітан команди Дан-Аксель Загаду замкнув подачу Кюїзонса з кутового.

Захисник дортмундської "Борусії" підтверджує статус однієї з головних зірок чемпіонату. А на початку другої половини той-таки Кюїзонс скористався зручною передачею партнера на пусті ворота – 2:0. Французи здобувають перемогу на класі і гарантують собі місце в плей-оф.

Португалія – Аргентина 0:2

Голи: Гайч, 33, Перес, 84

У матчі лідерів групи F зійшлися збірні Португалії та Аргентини. У напруженій боротьбі перемогу здобули "альбіселестес". Нападник Адольфо Гайч легеньким, але дуже точним ударом відкрив рахунок на 33-ій хвилині.

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У другому таймі португальці влаштували неабиякий тиск на ворота опонента, але Аргентина встояла, показавши типовий південноамериканський характер. Ба більше, під завісу зустрічі Перес подвоїв перевагу своєї команди після вдалого виконання подачі зі штрафного. Завдяки перемозі аргентинці очолили квартет і також гарантували собі участь в плей-оф.

Спорт 24 писав, що збірна України U-20 здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з футболу. Цього разу у понеділок, 27 травня, "синьо-жовті" обіграли однолітків з Катару.

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