Французький біатлоніст Фуркад погрожує росіянці Рєзцовій судом
П'ятикратний олімпійський чемпіон Мартен Фуркад може подати до суду на колишню російську біатлоністку Анфісу Рєзцову за її слова про застосування біатлоністом заборонених препаратів.
Колишня біатлоністка звинуватила Мартена Фуркада в тому, що успішні результати француз здобуває завдяки застосуванню заборонених медичних препаратів. Реакція відомого біатлоніста була миттєва. Але на цьому все не закінчилось – історія продовжилась.
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Спортсмен з адвокатом обговорює можливість подачі позову до суду проти Рєзцової.
Після закінчення першої гонки на чемпіонаті світу Мартен зупинився біля російських журналістів і описав усю ситуацію.
Я стежу за російським біатлоном. Мене здивував один вислів. Те, що сказала ця людина – брехня. Я буду говорити зі своїм адвокатом з цього приводу, тому що незнайома мені людина мене звинуватила в тому, що я не робив. Я ніколи не приймав заборонених препаратів, я взагалі не п’ю таблетки. Я абсолютно чистий для світового біатлону,
– сказав Мартен.
Після відповіді Мартена Фуркада щодо звинувачень, Анфіса Рєзцова спростувала свої слова.
"Я думаю, що йому перевели неправильно. Він зв’язався з адвокатом? Я чула про це. Але я нічого не боюсь. Я розчарована реакцією Фуркада", – у коментарях російських ЗМІ.
У скарбничці Фуркада п'ять золотих медалей Олімпіади, а у Рєзцової – три. При цьому у росіянки є перевага, вона стала кращою не тільки у біатлоні, а й у лижних перегонах. Однак, французу немає на що скаржитись, окрім золота Олімпійських ігор на його рахунку – 11 титулів чемпіона світу і сім перемог на Кубку світу.
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