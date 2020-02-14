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Французький біатлоніст Фуркад погрожує росіянці Рєзцовій судом

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Мартен Фуркад / https://www.letelegramme.fr

П'ятикратний олімпійський чемпіон Мартен Фуркад може подати до суду на колишню російську біатлоністку Анфісу Рєзцову за її слова про застосування біатлоністом заборонених препаратів.

Колишня біатлоністка звинуватила Мартена Фуркада в тому, що успішні результати француз здобуває завдяки застосуванню заборонених медичних препаратів. Реакція відомого біатлоніста була миттєва. Але на цьому все не закінчилось – історія продовжилась.

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Спортсмен з адвокатом обговорює можливість подачі позову до суду проти Рєзцової.

Після закінчення першої гонки на чемпіонаті світу Мартен зупинився біля російських журналістів і описав усю ситуацію.

Я стежу за російським біатлоном. Мене здивував один вислів. Те, що сказала ця людина – брехня. Я буду говорити зі своїм адвокатом з цього приводу, тому що незнайома мені людина мене звинуватила в тому, що я не робив. Я ніколи не приймав заборонених препаратів, я взагалі не п’ю таблетки. Я абсолютно чистий для світового біатлону,
сказав Мартен.

Після відповіді Мартена Фуркада щодо звинувачень, Анфіса Рєзцова спростувала свої слова.

"Я думаю, що йому перевели неправильно. Він зв’язався з адвокатом? Я чула про це. Але я нічого не боюсь. Я розчарована реакцією Фуркада", – у коментарях російських ЗМІ.

У скарбничці Фуркада п'ять золотих медалей Олімпіади, а у Рєзцової – три. При цьому у росіянки є перевага, вона стала кращою не тільки у біатлоні, а й у лижних перегонах. Однак, французу немає на що скаржитись, окрім золота Олімпійських ігор на його рахунку – 11 титулів чемпіона світу і сім перемог на Кубку світу.  

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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