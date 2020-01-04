Французький клуб помилково запросив вболівальників на цвинтар замість стадіону

Клуб французької Ліги 2 "Нансі" нестандартно привітав уболівальників з Новим роком. Клуб розіслав уболівальникам листівки з картою міста та координатами, які повинні були вказати на домашню арену команди "Стад Марсель Піко", і повідомленням: "Моє місце тут".

Однак надіслані координати відправляли на міське кладовище, повідомляє Goal.com.

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Як тільки у клубі побачили помилку, пресслужба "Нансі" принесла вболівальникам вибачення.

"Нансі" хоче заспокоїти своїх передплатників і партнерів. Вітальна листівка, опублікована у вівторок ввечері, була електронним макетом. Коли він був створений, стадіон був переміщений на карту, і його координати GPS були змінені.



Координати у вітальній листівці, яка буде відправлена ​​в найближчі дні, точно виведе вас до домашнього стадіону команди,

– сказано в заяві клубу.



Вітальна листівка / фото: Goal.com

У соцмережах інформація про помилку "Нансі" швидко стала популярною. Деякі фанати навіть писали, що ця думка має значення через невдалий сезон клубу.

"Нансі" наразі у Лізі 2 посідає тільки 10-у сходинку. Клуб вилетів у другу лігу Франції у 2017 році.