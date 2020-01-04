24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Французький клуб помилково запросив вболівальників на цвинтар замість стадіону

20 Читать новость на русском
Французький клуб помилково запросив вболівальників на цвинтар замість стадіону / twitter.com/asnlofficiel

Клуб французької Ліги 2 "Нансі" нестандартно привітав уболівальників з Новим роком. Клуб розіслав уболівальникам листівки з картою міста та координатами, які повинні були вказати на домашню арену команди "Стад Марсель Піко", і повідомленням: "Моє місце тут".

Однак надіслані координати відправляли на міське кладовище, повідомляє Goal.com.

Дивіться також: Ібрагімович забив гол у першому матчі за "Мілан": відео

Як тільки у клубі побачили помилку, пресслужба "Нансі" принесла вболівальникам вибачення.

"Нансі" хоче заспокоїти своїх передплатників і партнерів. Вітальна листівка, опублікована у вівторок ввечері, була електронним макетом. Коли він був створений, стадіон був переміщений на карту, і його координати GPS були змінені.

Координати у вітальній листівці, яка буде відправлена ​​в найближчі дні, точно виведе вас до домашнього стадіону команди,
– сказано в заяві клубу.


Вітальна листівка / фото: Goal.com

У соцмережах інформація про помилку "Нансі" швидко стала популярною. Деякі фанати навіть писали, що ця думка має значення через невдалий сезон клубу.

"Нансі" наразі у Лізі 2 посідає тільки 10-у сходинку. Клуб вилетів у другу лігу Франції у 2017 році.

Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
сьогодні
80182
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:16 Ібрагімович забив гол у першому матчі за "Мілан": відео
Юрій Семенюк 1784
сьогодні 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2093
3 січня 15:25 Топ-10 боксерських поєдинків, які так і не відбулися
Андрій Тудовші 1145
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 1939
сьогодні 11:04 Футболіст Натаель Жюлан загинув у ДТП
Юрій Семенюк 477
Новини
Більше новин
Залиште відгук