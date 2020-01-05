Французький клуб звільнив тренера після 10 ганебних поразок поспіль

Керівництво французького футбольного клубу "Тулуза" звільнило головного тренера команди Антуана Комбуаре. Причина – незадовільні результати.

Комбуаре пропрацював в "Тулузі" майже три місяці. Він очолив команду 14 жовтня. І навіть виграв з нею перший матч – вдома проти "Лілля". В наступній грі була поразка від "Ренна" на виїзді. Однак за три дні він переміг "Ніор" у Кубку ліги.

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А вже після цього команда зазнала десять поразок поспіль. Вісім з них припало на матчі чемпіонату. Відтак "Тулуза" засіла на дні турнірної таблиці – 12 очок після 19 турів. Команда вилетіла з Кубка ліги, поступившись на виїзді "Ліону".

Та останньою краплею стала поразка від "Сен-Приве" у Кубку Франції. Варто відзначити, що ця команда представляє Насьональ 2 – четвертий за силою футбольний дивізіон у Франції.

Поки команду до наступного матчу готуватиме Деніс Занко. Хто очолить "Тулузу" – поки невідомо.