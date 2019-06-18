Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / twitter.com/sportwereld_be

Французькому тенісисту Гаелю Монфісу вдався дивовижний удар на дебютному трав'яному турнірі в сезоні. Монфіс елегантним ударом переграв свого земляка П'єра-Юга Ербера в німецькому місті Галле.

Після поразки в першому сеті Монфіс поступався у рахунку і в другому сеті 2:1.

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Монфіс виконав подачу й вирішив вийти до сітки, щоб швидше обіграти свого суперника. Ербер, перебуваючи на задній лінії, прийняв рішення перекинути Гаеля й влучив.

Гаель до м'яча встиг й, зробивши коротку театральну паузу, неочікувано пробив. Такий елегантний удар викликав оплески не тільки глядачів, але й суперника, який оцінив задум Монфіса.

Зрештою, Монфіс все ж програв поєдинок, який відбувся 17-го червня, та покинув турнір у Галле в 1/16 фіналу.

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Теги: Спорт Теніс
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