Френк Лемпард офіційно очолив "Челсі": фото

"Челсі" оголосив про підписання контракту з Френком Лемпардом, який прийшов до лондонського клубу на зміну Мауріціо Саррі.

Угода з 41-річним англійським фахівцем розрахована на три сезони. Про це повідомляється на сайті лондонського клубу.

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Френк Лемпард очолив "Челсі" / Фото: chelseafc.com

Найближчим часом "Челсі" розпочне підготовку до нового сезону в Дубліні, де наступного тижня команда зіграє два товариські матчі, після чого відправиться в турне по Японії.

Більшу частину своєї яскравої кар'єри Френк Лемпард провів саме в "Челсі" (2001-2014 роки), з яким тричі став чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Півзахисник також захищав кольори "Вест Хема", "Нью-Йорк Сіті" і "Манчестер Сіті". В активі Френка 106 матчів і 29 голів за збірну Англії.

До речі, батько футболіста, включеного в Зал слави англійського футболу, Френк Лемпард-старший в складі "Вест Хема" двічі вигравав Кубок Англії, дядько Гаррі Реднапп очолював "Тоттенхем", а двоюрідний брат Джеймі Реднапп грав за "Ліверпуль".