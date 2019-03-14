Фуркад може завершити кар'єру після закінчення сезону

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Сімон Фуркад може завершити кар'єру
Сімон Фуркад може завершити кар'єру / Фото з відкритих джерел

34-річний французький біатлоніст Сімон Фуркад не виключив варіанту із завершенням професійної кар'єри після закінчення нинішнього сезону.

Французький біатлоніст займає 35 місце в загальному заліку Кубка світу. Слова Сімона цитує Ski-Nordique.

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"Думаю, я добре показую себе на лижні, але не настільки, щоб сподіватися на високі місця. Мені б хотілося виступати трохи краще. Бути не в топ-20, а в топ-10. Швидше за все, чемпіонат світу для мене закінчено. Зараз почну підготовку до наступного етапу Кубка світу в Осло", – сказав Фуркад-старший.

У мене було бажання завершити кар'єру в 2020 році в Антхольці. Там пройшов мій перший чемпіонат світу, там міг би пройти і останній. Втім, не виключаю, що світова першість в Естерсунді може стати для мене останньою.

До слова, найкращий результат в поточному сезоні для француза – 7 місце в індивідуальній гонці на етапі в Кенморі.

Спорт 24 писав, що на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Ніхто з українців не зумів здивувати, показавши не надто вдалі результати. Натомість перемогу здобув німець Арнд Пайффер.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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